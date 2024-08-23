Gaziantep'te Trafik Denetimleri: 127 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te Trafik Denetimleri: 127 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Gaziantep\'te Trafik Denetimleri: 127 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 127 araç sürücüsüne toplamda 147 bin 240 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca 7 araç trafikten men edildi.

23.08.2024 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 127 araç sürücüsüne 147 bin 240 TL trafik idari para cezası uygulanırken 7 araç trafikten men edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, adli makamların koordinesinde tarım işçilerine yönelik trafik bilincinin arttırılması ve tarım işçilerini taşıyan araçlar ile şehir içi yolcu/yük taşımacılığı yapan araçların karıştığı kazaların önlenmesine yönelik özel denetim faaliyeti icra edildi. Denetimlerde tarım işçilerine ve araç sürücülerine emniyet kemeri kullanımının ve hız kurallarına uymanın önemi hakkında uygulamamalı trafik eğitimi verildi.

Yapılan denetimler sonucunda 760 araç ve sürücüsü, 165 traktör ve kamyonet sürücüsü, 240 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü denetlenirken 700 tarım işçisi ve araç sürücüsüne uygulamalı trafik eğitimi verildi. Denetimlerde 127 sürücüye toplam 147 bin 240 TL trafik idari para cezası uygulanırken 7 araç trafikten men edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Jandarma, 3-sayfa, trafik, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Trafik Denetimleri: 127 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 02:04:08. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Trafik Denetimleri: 127 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement