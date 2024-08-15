Gaziantep\'te Trafik Jandarması Özel Denetim Yaptı

3.Sayfa

Gaziantep'te trafik jandarma ekipleri motosiklet ve motosiklet kullanımıyla ilgili özel denetim yaptı. 158 sürücüye toplam 181 bin 591 TL ceza kesildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması Timleri tarafından adli makamların koordinesinde emniyet kemeri denetimleri gerçekleştirildi. Denetimde motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik, şehir içi yolcu/yük taşımacılığı yapan araçlar ile traktör, tarım işçilerini taşıyan araçların ve sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda, bin 581 araç ve sürücüsü, 125 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü, 65 traktör ve kamyonet sürücüsü denetlendi. 158 sürücüye toplam 181 bin 591 TL trafik idari para cezası uygulanırken 5 araç ise trafikten men edildi. - GAZİANTEP