Gaziantep'te Trafik Tartışmasına Ceza - Son Dakika
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Gaziantep'te Trafik Tartışmasına Ceza

03.06.2026 19:04
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Trafikte tartıştığı aracı takip edip saldıran şahsa 180 bin TL ceza ve 60 gün ehliyetine el konuldu.

Gaziantep'te trafikte tartıştığı başka bir aracı ısrarla takip ederek saldırı amacıyla araçtan inen şahsa 180 bin TL idari para cezası uygulandı. O anları kameraya da yansıyan şahsın ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu, aracı 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Nurdağı kesiminde Başpınar Viyadüğü'nde trafikte tartıştığı başka bir aracı ısrarla takip ederek saldırı amacıyla araçtan inen şahsa yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, trafikte tartıştığı başka aracı ısrarla takip ederek saldırı amacıyla araçtan inen S.A. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan şahsa, ilgili karayolları trafik kanunu kapsamında 180 bin TL idari para cezası uygulanarak sürücü belgesine 60 gün süre ile el konuldu. Şahsın aracı da 60 gün süre ile trafikten men edilerek Yediemin Otoparkı'na teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Trafik Tartışmasına Ceza - Son Dakika

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