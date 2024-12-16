Gaziantep'te Uyuşturucu Firarisi Yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Uyuşturucu Firarisi Yakalandı

Gaziantep\'te Uyuşturucu Firarisi Yakalandı

Uyuşturucu ticaretinden 15 yıl cezası bulunan firari A.O.D., jandarma ile yakalandı.

16.12.2024 16:24
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Gaziantep'te uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma-sağlama suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma-sağlama suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O.D. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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