Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 108 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 108 Kilo Ele Geçirildi

Gaziantep\'te Uyuşturucu Operasyonu: 108 Kilo Ele Geçirildi
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Gaziantep'te bir araçta yapılan operasyonda 3 valizde 108 kilo metamfetamin bulundu, 1 gözaltı.

Gaziantep'te bir araçta yapılan aramalarda 3 valize zulalanmış halde 108 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 1 şahıs gözaltına.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında, bir araçta arama yapıldı. Hassas burunlu dedektör köpek destekli aramalar neticesinde aracın bagaj kısmında 3 valiz içerisinde zulalanmış halde 108 kilo metamfetamin ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 108 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika

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