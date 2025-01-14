Gaziantep\'te Uyuşturucu Operasyonu

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Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 1,5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde S.D. ve U.G. isimli iki şüpheli şahsa ait iki ayrı araçta arama yapıldı. Aramalar sonucunda 1.5 kilo metamfetamin cinsi uyuşturucu madde, 2 adet cep telefonu, 19 bin 800 TL ve 70 Euro suç geliri para ele geçirildi.

Olayla ilgi gözaltına alınan S.D. ve U.G. isimli şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP