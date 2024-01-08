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Gaziantep'te Uyuşturucu Ticareti Şüphesiyle Yapılan Baskında Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Uyuşturucu Ticareti Şüphesiyle Yapılan Baskında Şüpheli Yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeditepe Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Şüpheli, polis ekiplerine ateş açarak kendisini yaraladı ancak kapı kırılarak yakalandı. Adreste yapılan aramada çeşitli suç aletleri ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Gaziantep\'te Uyuşturucu Ticareti Şüphesiyle Yapılan Baskında Şüpheli Yakalandı
08.01.2024 - 16:34,
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Gaziantep'te uyuşturucu ticareti şüphesiyle baskın yapılan adreste polis ekiplerine ateşle karşılık vererek kendisini yaralayan şahıs, kapı kırılarak yakalandı. Adresinde çeşitli suç aletleri ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Aralık 2023 tarihinde Yeditepe Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde bilgiler elde edilen adrese operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon esnasında ekiplerin kapıyı açma ikazına silahla karşılık vererek kendisini yaralayan şüpheli, kapı kırılarak yakalandı.

İkamette yapılan aramada 24 gram narkotik madde, 1 adet narkotik ecza, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs ise tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Uyuşturucu Ticareti Şüphesiyle Yapılan Baskında Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te Uyuşturucu Ticareti Şüphesiyle Yapılan Baskında Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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