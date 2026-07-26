Gaziantep'te Yangın Kuş Yuvalarını Vurdu
Oğuzeli'nde çıkan yangında kuş yuvaları ve yumurtalar telef oldu. İtfaiye hızlı müdahale etti.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı. Yangın kuş yuvalarına zarar verdi.
Yangın Oğuzeli ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi'nde otluk alanda meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına alırken yangında, bölgedeki kuş yuvalarının zarar gördüğü ve bazı kuş yumurtalarının da yanarak telef olduğu görüldü.
Kaynak: İHA
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