Gaziantep\'te yapılan şok huzur-güven uygulamasında 82 şahıs yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin 127 unsurdan oluşan 340 personelin katılımıyla yılbaşı öncesi yapılan şok huzur-güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 82 şahıs yakalanırken çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi uyuşturucu, tütün mamulleri ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik şok huzur-güven uygulaması yaptı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle 127 unsurdan oluşan 340 personelin katılımıyla icra edilen şok huzur-güven uygulamaları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 82 şahıs yakalandı.

107 araca 181 bin 156 TL para cezası uygulandı

Uygulama ile 19 bin 690 şahıs, 831 yabancı uyruklu şahıs ile 14 bin 391 araç sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda 107 araca 181 bin 156 TL para cezası uygulanırken 142 umuma açık yer kontrol edilerek 2 bin 864 TL idari para cezası verildi. Ayırıca çeşitli kuralları ihlal eden 10 araç ile 8 sürücü trafikten men edilirken 2 şahsa sahte belgeden adli işlem yapıldı.

Çok sayıda suç unsuru malzeme ele geçirildi.

İcra edilen uygulama sırasındaki aramalarda 2 bin adet kaçak sigara, 120 gram kubar esrar, 58 adet captagon hap, 55 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 16 litre gümrük kaçağı alkol, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 6 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 675 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet cep telefonu ve 3 bin 275 dolar suç geliri para ele geçirildi. - GAZİANTEP