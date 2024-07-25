Gaziantep'te Yerli Radar Denetimlerinde 135 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Yerli Radar Denetimlerinde 135 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Gaziantep\'te Yerli Radar Denetimlerinde 135 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan yerli radar denetimlerinde aşırı hız nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarının azaltılması amacıyla 135 araç sürücüsüne toplamda 331 bin 650 TL para cezası uygulandı.

25.07.2024 10:19
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından aşırı hız nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarının azaltılması amacıyla yapılan yerli radar denetimlerinde 135 araç sürücüsüne 331 bin 650 TL para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, aşırı hız nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarının azaltılması amacıyla denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Denetimler sırasında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yapay zeka destekli MEDAR MTS radarı kullanılarak hız ihlali yapan araçlar tespit ediliyor. Bu radar sistemi, hız yapan araçların türünü, hangi şeritte hız yaptığını ve hız yapılan yerin koordinatını belirleyebiliyor. Ayrıca, hız sınırlarına uymayan araçların fotoğrafını çekip video kaydı alarak suç tespiti yapabiliyor.

Son yapılan denetimler kapsamında, toplamda bin 550 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda, 135 araç sürücüsüne toplamda 331 bin 650 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, yağmurlu, karlı ve sisli havalarda gece-gündüz kullanılabilen bu radar sistemi sayesinde hıza dayalı trafik kazalarında azalma olacağını belirtti. Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla, "Söz Konusu İnsan İse, Trafikte 1 Can Kaybı Bile Fazladır" mottosuyla hareket edildiği kaydedildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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