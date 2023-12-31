Gaziantep'te yılbaşı gecesi 7 bin personel görev başında

GAZİANTEP - Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 2024 yılına dakikalar kala görev başında olan kolluk kuvvetlerini ziyaret ederek, yeni yıllarını tebrik etti. Vali Çeber, yılbaşı gecesi çeşitli kurumlardan toplam 7 bin personelin görev başında olduğunu açıkladı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 2024 yılına dakikalar kala görev başında olan kolluk kuvvetlerini ziyaret ederek, yeni yıllarını tebrik etti. Vali Çeber, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada 2023 yılının yaşanan deprem felaketi nedeniyle buruk ve hüzün dolu geçtiğini belirterek, yılbaşı gecesi çeşitli kurumlardan toplam 7 bin personelin görev başında olduğunu açıkladı. Yılbaşı gecesi alınan tedbirlerle ilgili bilgi veren Vali Çeber, "2023 yılı bizler için deprem nedeniyle zor ve hüzün dolu bir yıl oldu. Yeni yıla girerken birbirinden kıymetli mesai arkadaşlarımızla vatandaşlarımızın sağlık, mutluluk ve güven içerisinde yeni yıla girebilmesi için fedakarlıkla görevi başındadır. Gaziantep'te şu an itibarıyla emniyette 376 ekip ve 3 bin 570 personel, jandarma 23 ekip ve 456 personelle, itfaiye 75 araç 133 personelle, zabıta 23 araç ve 213 personelle, İl Sağlık Müdürlüğü 76 araç ve 2 bin 60 personelle, AFAD 6 araç ve 24 personelle, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 30 araç ve 84 personelle sahadadır. İhtiyaç olursa daha fazlası da hizmet için bekliyor. Toplamda 700 araç ve 7 bin civarında personel, Gaziantep halkını güvenlik sağlık ve huzur içerisinde yeni yıla girebilmesi için görevleri başında" ifadelerini kullandı.

Vali Çeber'e AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.