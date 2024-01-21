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Gaziantep'te Yoğun Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü - Son Dakika
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Gaziantep'te Yoğun Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle Gaziantep-Adıyaman karayolunun Yavuzeli bölümünde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken araçlar kontrollü bir şekilde ilerlemeye çalıştı.

Gaziantep\'te Yoğun Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü
21.01.2024 - 09:59,
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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yoğun sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle Gaziantep- Adıyaman karayolunun Yavuzeli bölümünde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken araçlar kontrollü bir şekilde ilerlemeye çalıştı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Yoğun sis özellikle Gaziantep-Adıyaman karayolunun Yavuzeli ilçesi yakınlarında etkili olurken sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Yoğun sis nedeniyle seyir halindeki araçlar ise kontrollü bir şekilde ilerlemeye çalıştı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Yoğun Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te Yoğun Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü - Son Dakika
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