Gaziantep'te yürekleri ağza getiren yolculuk - Son Dakika
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Gaziantep'te yürekleri ağza getiren yolculuk

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Gaziantep'te yürekleri ağza getiren yolculuk Gaziantep'te motosiklete 5 kişi bindi Gaziantep'te 2 kişilik motosiklete 3'ü çocuk 5 kişi binen aile yürekleri ağza getirdi.

19.03.2025 11:27
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Gaziantep'te yürekleri ağza getiren yolculuk

Gaziantep'te motosiklete 5 kişi bindi

GAZİANTEP - Gaziantep'te 2 kişilik motosiklete 3'ü çocuk 5 kişi binen aile yürekleri ağza getirdi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde 2 kişilik motosiklette yolculuk yapan anne, baba ve 3 çocukları, kazaya davetiye çıkardı. Tehlikeli yolculuk sırasında bir çocuğun motosikleti kullanan babasının arkasında, diğerinin annesinin kucağında oturduğu, üçüncü çocuğun ise ön tarafta ayak konulan kısımda oturduğu, ayaklarını yere değdirdiği ve kimsenin kask takmadığı görüldü. Olaya şahit olanlar 'otomobil motosiklet' benzetmesini yaptı. Bir süre ışıklarda bekleyen aile, yeşil ışığın yanmasıyla görenlerin şaşkın bakışları altında gözden kaybolurken aile, trafikte seyir halinde olan başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: İHA

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