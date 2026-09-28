7 kişinin hayatını kaybettiği kazada yürek yakan detay! Aynı aileden 3 kişi var - Son Dakika
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7 kişinin hayatını kaybettiği kazada yürek yakan detay! Aynı aileden 3 kişi var

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Gaziantep-Nurdağı kara yolunda yolcu otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden 2’si çocuk 7 kişinin kimlikleri belli oldu. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından Hatay’a gönderilirken, hayatını kaybedenler arasında aynı soyadı taşıyan 3 kişinin bulunması dikkat çekti.

Gaziantep'te otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 7 kişinin kimlikleri belli oldu. Cenazeler, adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere Hatay'a gönderildi.

OTOMOBİL İLE OTOBÜS KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, dün akşam saat 18.06 sıralarında Gaziantep- Nurdağı kara yolu Şehitkamil ilçesi kırsal Acaroba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatay-Gaziantep arasında sefer yapan 34 HBS 100 plakalı yolcu otobüsü ile Gaziantep'ten Nurdağı istikametine seyir halinde olan 31 AHB 98 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybederken, otobüste bulunan 16 kişi ise yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin otobüsün şeridine geçerek, kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı.

7 kişinin hayatını kaybettiği kazada yürek yakan detay! Aynı aileden 3 kişi var

3 KİŞİ AYNI SOYADINI TAŞIYOR

Feci kazada hayatını kaybedenlerin Gülistan Özdemir (46), Nisanur Özdemir (23), Zeynep Alin Özdemir (6), Senem Gökşen (44), Atakan Gökşen (1), Fatma Balık (73) ve Gülhan Yaman (47) olduğu belirlendi. Cenazeler, gece saatlerinde olay yerinde ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere Hatay'a gönderildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturmanı sürdüğü öğrenildi.

7 kişinin hayatını kaybettiği kazada yürek yakan detay! Aynı aileden 3 kişi var
7 kişinin hayatını kaybettiği kazada yürek yakan detay! Aynı aileden 3 kişi var
Kaynak: İHA
Trafik KazalarıAdli Tıp KurumuGaziantep3. SayfaNurdağıHatayÇocukSon Dakika

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