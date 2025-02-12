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Gaziosmanpaşa Adliyesi inşaatı şantiyesinde işçilerin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi

İSTANBUL - Eyüpsultan'da Gaziosmanpaşa Adliyesi inşaatı şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İlk etapta işçilerin yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği alevler, kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Eyüpsultan 5. Levent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki Gaziosmanpaşa Adliyesi inşaatı şantiyesindeki konteynerde saat 09.45'te bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Konteynerin yangının çıktığı sırada boş olduğu öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere ilk müdahalesi işçiler yaptı. İşçiler yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, konteynerde hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.