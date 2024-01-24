Gaziosmanpaşa'da 2 katlı binada korkutan yangın

Alevler bitişikteki binanın çatı katına da sıçradı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da bulunan 2 katlı binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bitişiğinde bulunan bir binaya da sıçrarken, vatandaşlar tahliye edildi.

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 576 Sokak'ta bulunan 2 katlı binada saat 21.00 sıralarında yangın bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanana binadaki vatandaşlar dışarı çıktı. Yükselen alevler evin bitişiğinde bulunan bir binanın çatı katına da sıçradı. Bina da yaşayanlar ekipler tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Yangın söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlatıldı.