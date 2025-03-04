Gaziosmanpaşa\'da Gecekondu Yangını

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Gaziosmanpaşa'da 1 yıl önce toprak kayması sebebiyle boşaltılan boş gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mahalle sakinleri, boş gecekonduların kundaklandığını ileri sürdü.

Yangın saat 16.30'da Gaziosmanaşa Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokakta bulunan boş gecekondu da çıktı. Edinilen bilgiye göre 1 yıl önce yapımı devam inşaat sebebiyle boşaltılan gecekondu da yangın çıktı.

Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürme gerçekleştirdi.

"Her akşam bir evi yakıyorlar"

Mahalle sakini Derya Özkan, "Aşağıda patlatma çalışmaları yapıyorlar. O yüzden buralar kayıyor. Bizim evlerimizde tehlikede. Buradan sonra sıra bizim evlere geliyor. Her akşam bir evi yakıyorlar. Ben sabah işe buradan korkarak gidiyorum. Burada iki evsiz kalıyordu, onları çıkardılar, peşine yaktılar" dedi.

Bir mahalle sakini de "Geçenlerde arkadaşımın evini de kundakladılar. Yani bunu kimler yapıyor, gözdağı veriyor. Bunu bilemiyorum" şeklinde konuştu.

Son günlerde kundaklamaların olduğunu iddia eden mahalle sakinleri, yetkililerden çözüm bekliyor. - İSTANBUL