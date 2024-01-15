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Gaziosmanpaşa'da iş yerine silahlı saldırı kamerada: 2 yaralı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da iş yerine silahlı saldırı kamerada: 2 yaralı

Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde bir iş yerine gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İki saldırgan kaçarak uzaklaştı.

Gaziosmanpaşa\'da iş yerine silahlı saldırı kamerada: 2 yaralı
15.01.2024 - 19:41,  Güncelleme: 19:48
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Gaziosmanpaşa'da iş yerine silahlı saldırı kamerada: 2 yaralı

Çiğköfteciye silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi kaçarak uzaklaştı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde bir iş yerine gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Saldırı anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay saat 01.30 sıralarında Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat B. ve akrabası A.S. çiğköfteci dükkanını kapatmak üzere etrafı toplamaya başladı. Bu sırada iş yerine doğru koşan 2 kişi, eşyaları toplayan şahıslara doğru ateş açtı. Saldırganlar daha yerinden hızla kaçarak uzaklaşırken saldırıda kurşunların hedefi olan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemede 9 adet boş kovan bulunurken, mermilerin bazılarının işyerine isabet ettiği görüldü. Kaçan saldırganların yakalanması için ise çalışma başlatıldığı öğrenildi. Yaşananları anlatan bir esnaf, "Gece 01.00'de kimliği belirsiz 2 kişi gelip dükkana kurşun sıktı. Biz de ne olduğunu anlamadık. Ailenin hiçbir problemi yok. Tam kapanma sırasında iki kişi gelip kurşun sıkıp kaçıp gitti" dedi.

Saldırı anı kameraya yansıdı

Olay anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, cerrahi maske takan iki kişinin koşarak iş yerine yaklaştıkları, ardından ise peş peşe ateş ederek olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gaziosmanpaşa'da iş yerine silahlı saldırı kamerada: 2 yaralı - Son Dakika


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