Gaziosmanpaşa\'da savcı, çocuk ölümü davasında servis şoförü için 2-6 yıl hapis istedi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da öğrenci servisinin altında kalarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Metehan Kirazlı'nın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Savcı, servis şoförünün cezalandırılmasını, çocuğun dedesi hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep etti.

Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi'nde 6 Mayıs'ta meydana gelen kazada, abisi Uras Kirazlı'nın öğrenci servisinden indirildiği sırada aracın altında kalan 5 yaşındaki Metehan Kirazlı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından servis şoförü Mehmet Keleş ile çocuğun dedesi Recep Kirazlı hakkında dava açıldı.

Gaziosmanpaşa 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu, olay anına ilişkin kamera görüntüleri, sanık savunmaları ile müşteki ve tanık beyanları değerlendirildi.

6 yıla kadar hapis cezası talebi

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, ATK raporuna göre sürücü Mehmet Keleş ile dede Recep Kirazlı'nın kazada asli kusurlu bulunduğunu belirtti. Savcılık mütalaasında, sanık Mehmet Keleş hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Savcılık bu suç yönünden, dede Recep Kirazlı'nın, olayın sonuçları nedeniyle kişisel ve ailevi durumu bakımından mağdur olduğu gerekçesiyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığını vurguladı.

Taraflara süre verildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, tarafların açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri ve beyanda bulunmaları için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı 12 Kasım 2026 tarihine erteledi. "Bütün gücümüzle bu işin takipçisi olacağız"

Duruşmanın ardından açıklama yapan baba Ali Kirazlı, kazadan yaklaşık bir buçuk yıl sonra ilk duruşmanın görüldüğünü söyledi. Şoförün süreç boyunca sergilediği tutuma tepki gösteren Kirazlı, şunları kaydetti:

"Bütün bu süreç boyunca karakolda verilen ifadelerde, hastanedeki tutumunda ve daha sonra verdiği ifadelerde 'üzgünüm', 'pişmanım' ifadesi yok. Avukatımız bunu duruşmada dile getirdiğinde yaklaşık 8 defa pişman olduğunu söyledi. Sürekli kendi hatasını başkasına atmaya çalışıyor, kör nokta açıklaması yapıyor. Aracında anlık izleme bulunan kamera var. Biz bu süreci sonuna kadar devam ettireceğiz. Bütün gücümüzle bu işin takipçisi olacağız."

Davanın 12 Kasım'a ertelendiğini belirten Kirazlı, "Çıkacak sonuç vicdanları rahatlatacaksa 'Adalet yerini bulmuştur' diyeceğiz. İnsanların içi rahat etmeyecekse de süreç nereye kadar giderse gitsin takipçisi olacağız" dedi.

Anne Kirazlı: "6-7 ay boyunca şikayet ettim"

Anne Ayşe Özlem Kirazlı ise kazadan önce servis şoförü ve hostes hakkında yaklaşık 6-7 ay boyunca şikayette bulunduğunu söyledi. Her gün aynı ihmallerle karşılaştıklarını ileri süren Kirazlı, "Ben yaklaşık 6-7 ay boyunca çocuğumu o servise bindirdim, indirdim. Şoför, 'Anne nereden biliyor, benimle hiç muhatap olmadı' dedi. Acaba onunla değil de kimle muhatap olmuşum?" ifadelerini kullandı.

Kazanın oluş şekline ilişkin de konuşan anne Kirazlı, dedenin uyarısına rağmen aracın ikinci tekerinin de oğlunun üzerinden geçtiğini iddia etti. Kirazlı, "Ben otopsi raporunu detaylı inceledim. Eşim ve uzmanlar da inceledi. Kanaatimiz, ikinci teker üzerinden geçmeseydi oğlumun hayatta olacağı yönünde" diye konuştu.