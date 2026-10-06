Gaziosmanpaşa'da savcı, çocuk ölümü davasında servis şoförü için 2-6 yıl hapis istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziosmanpaşa'da savcı, çocuk ölümü davasında servis şoförü için 2-6 yıl hapis istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziosmanpaşa\'da savcı, çocuk ölümü davasında servis şoförü için 2-6 yıl hapis istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa'da 5 yaşındaki çocuğun öğrenci servisinin altında kalarak hayatını kaybettiği davada ilk duruşma görüldü. Savcı servis şoförü için 2-6 yıl hapis cezası, çocuğun dedesi içinse ceza verilmemesini istedi; mahkeme duruşmayı 12 Kasım 2026'ya erteledi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da öğrenci servisinin altında kalarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Metehan Kirazlı'nın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Savcı, servis şoförünün cezalandırılmasını, çocuğun dedesi hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep etti.

Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi'nde 6 Mayıs'ta meydana gelen kazada, abisi Uras Kirazlı'nın öğrenci servisinden indirildiği sırada aracın altında kalan 5 yaşındaki Metehan Kirazlı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından servis şoförü Mehmet Keleş ile çocuğun dedesi Recep Kirazlı hakkında dava açıldı.

Gaziosmanpaşa 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu, olay anına ilişkin kamera görüntüleri, sanık savunmaları ile müşteki ve tanık beyanları değerlendirildi.

6 yıla kadar hapis cezası talebi

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, ATK raporuna göre sürücü Mehmet Keleş ile dede Recep Kirazlı'nın kazada asli kusurlu bulunduğunu belirtti. Savcılık mütalaasında, sanık Mehmet Keleş hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Savcılık bu suç yönünden, dede Recep Kirazlı'nın, olayın sonuçları nedeniyle kişisel ve ailevi durumu bakımından mağdur olduğu gerekçesiyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığını vurguladı.

Taraflara süre verildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, tarafların açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri ve beyanda bulunmaları için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı 12 Kasım 2026 tarihine erteledi. "Bütün gücümüzle bu işin takipçisi olacağız"

Duruşmanın ardından açıklama yapan baba Ali Kirazlı, kazadan yaklaşık bir buçuk yıl sonra ilk duruşmanın görüldüğünü söyledi. Şoförün süreç boyunca sergilediği tutuma tepki gösteren Kirazlı, şunları kaydetti:

"Bütün bu süreç boyunca karakolda verilen ifadelerde, hastanedeki tutumunda ve daha sonra verdiği ifadelerde 'üzgünüm', 'pişmanım' ifadesi yok. Avukatımız bunu duruşmada dile getirdiğinde yaklaşık 8 defa pişman olduğunu söyledi. Sürekli kendi hatasını başkasına atmaya çalışıyor, kör nokta açıklaması yapıyor. Aracında anlık izleme bulunan kamera var. Biz bu süreci sonuna kadar devam ettireceğiz. Bütün gücümüzle bu işin takipçisi olacağız."

Davanın 12 Kasım'a ertelendiğini belirten Kirazlı, "Çıkacak sonuç vicdanları rahatlatacaksa 'Adalet yerini bulmuştur' diyeceğiz. İnsanların içi rahat etmeyecekse de süreç nereye kadar giderse gitsin takipçisi olacağız" dedi.

Anne Kirazlı: "6-7 ay boyunca şikayet ettim"

Anne Ayşe Özlem Kirazlı ise kazadan önce servis şoförü ve hostes hakkında yaklaşık 6-7 ay boyunca şikayette bulunduğunu söyledi. Her gün aynı ihmallerle karşılaştıklarını ileri süren Kirazlı, "Ben yaklaşık 6-7 ay boyunca çocuğumu o servise bindirdim, indirdim. Şoför, 'Anne nereden biliyor, benimle hiç muhatap olmadı' dedi. Acaba onunla değil de kimle muhatap olmuşum?" ifadelerini kullandı.

Kazanın oluş şekline ilişkin de konuşan anne Kirazlı, dedenin uyarısına rağmen aracın ikinci tekerinin de oğlunun üzerinden geçtiğini iddia etti. Kirazlı, "Ben otopsi raporunu detaylı inceledim. Eşim ve uzmanlar da inceledi. Kanaatimiz, ikinci teker üzerinden geçmeseydi oğlumun hayatta olacağı yönünde" diye konuştu.

Kaynak: İHA
GaziosmanpaşaGüvenlik3. SayfaMahkemeUlaşımGüncelÇocukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü
Adapazarı’nda meydanda darp edilen genç kızı babası ve vatandaşlar kurtardı Adapazarı'nda meydanda darp edilen genç kızı babası ve vatandaşlar kurtardı
Polisi radyatör suyu ikna etti Drift atan sürücü aracını söküp gizlemeye çalışmış Polisi radyatör suyu ikna etti! Drift atan sürücü aracını söküp gizlemeye çalışmış
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı Bakan Gürlek noktayı koydu Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu
15:30
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
14:58
TFF’de kazan kaynıyor Mevlüt Aktan istifa edip yönetime rest çekti
TFF'de kazan kaynıyor! Mevlüt Aktan istifa edip yönetime rest çekti
14:21
Tabancayı doğrultup “Bu bir soygundur“ dedi, aldığı cevapla kaçtı
Tabancayı doğrultup "Bu bir soygundur" dedi, aldığı cevapla kaçtı
14:08
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
14:08
Meclis’e kanun teklifi sunuldu 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
Meclis’e kanun teklifi sunuldu! 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
13:37
Bakan Gürlek’ten çarpıcı Kozinoğlu sözleri: Kurtlar Vadisi’nde elektrik kesintisi bile işlenmiş
Bakan Gürlek'ten çarpıcı Kozinoğlu sözleri: Kurtlar Vadisi'nde elektrik kesintisi bile işlenmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 15:43:03. #.0.3#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da savcı, çocuk ölümü davasında servis şoförü için 2-6 yıl hapis istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei