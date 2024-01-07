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Gaziosmanpaşa'da trafikte balyozla saldıran sürücüler tutuklandı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da trafikte balyozla saldıran sürücüler tutuklandı

Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki minibüs şoförüyle otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüşmüştü. Kavgada birbirlerinin araçlarının camlarına balyozlarla saldıran sürücüler sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Gaziosmanpaşa\'da trafikte balyozla saldıran sürücüler tutuklandı
07.01.2024 - 20:30,  Güncelleme: 20:32
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Gaziosmanpaşa'da trafikte birbirlerine balyozla saldıran sürücüler tutuklandı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki minibüs şoförüyle otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüşmüştü. Kavgada birbirlerinin araçlarının camlarına balyozlarla saldıran sürücüler sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Seyir halindeki minibüs şoförüyle otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıkmıştı. Kavganın büyümesiyle ellerinde balyoz bulunan şahıslar birbirlerinin araç camlarını kırmıştı. Polis ekipleri, kavgaya karışan Ö.Z. ve E.M. isimli şahısları yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyette işlemleri biten şahıslar sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
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Gaziosmanpaşa, Güvenlik, Şiddet, Trafik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziosmanpaşa'da trafikte balyozla saldıran sürücüler tutuklandı - Son Dakika


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