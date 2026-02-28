Gazipaşa\'da 500 kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Gazipaşa ilçesi Güney Yol Kontrol Noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA
