Gazipaşa'da 500 kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Gazipaşa'da 500 kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi

28.02.2026 14:03
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kontrolünde 500 kilogram kaçak tütün bulundu, adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Gazipaşa ilçesi Güney Yol Kontrol Noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Gazipaşa'da 500 kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi
