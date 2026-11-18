78 yaşındaki Sultan Tepe, kendilerini polis ve başkomiser olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düştü. 60 bin Euro'sunu kaybeden yaşlı kadın, ikinci kez 45 bin Euro daha vermek üzereyken JASAT ve jandarma ekiplerinin üç günlük takibiyle dolandırıcılar suçüstü yakalandı. Operasyonda dikkat çeken ayrıntı ise jandarma ekiplerinin şüphelileri fark ettirmemek için köylü kılığına girerek bölgede takip yapması oldu. Tutuklanan iki şüphelinin arkasındaki üç kişiye ulaşılması için çalışmalar sürerken, Sultan Tepe'nin oğlu Atahan Tepe yaşananları anlatarak vatandaşları uyardı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Macar Mahallesi'nde telefon dolandırıcıları, bu kez 78 yaşındaki Sultan Tepe'yi hedef aldı. Kendilerini devlet görevlisi, başkomiser ve Terörle Mücadele polisi olarak tanıtan şüpheliler, yaşlı kadına banka hesaplarının ele geçirildiğini ve parasının kara para aklama faaliyetlerinde kullanıldığını söyleyerek yaklaşık 2,5 hafta boyunca psikolojik baskı uyguladı. Dolandırıcıların yönlendirmesiyle bankadan 60 bin Euro çeken Sultan Tepe, parasını evine götürdükten sonra gelen maskeli bir şahsa teslim etti.

İlk para teslimatının ardından dolandırıcılar Sultan Tepe ile iletişimlerini kesmedi. Paranın devlet güvencesi altında Merkez Bankası'na yatırılacağını, parmak izi incelemesinden geçirileceğini ve kendisine geri verileceğini söylediler. Hatta paranın yüzde 35 faizle değerlendirileceğini bile iddia ettiler. Şüpheliler, yaşlı kadından bu kez 45 bin Euro daha istedi. Yaklaşık iki hafta boyunca her gün saat 09.00 ve 18.00'de aranan Sultan Tepe, bir gün beklediği telefonların gelmemesi üzerine şüphelendi.

Bunun üzerine bankaya giderek yaşadıklarını banka görevlilerine anlattı. Durumun dolandırıcılık olabileceğini değerlendiren banka çalışanları, polis ve jandarmaya haber verdi.

JANDARMA KÖYLÜ KILIĞINA GİRDİ

İhbar üzerine Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri geniş çaplı çalışma başlatıldı. Şüphelilerin ikinci kez para almaya yönelik girişimleri öğrenilince operasyon hazırlıkları hızlandırıldı. Yapılan araştırmada şüphelilerin Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden Gazipaşa'ya geldikleri belirlendi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin hareketlerini üç gün boyunca fiziki ve teknik takiple izledi.

Operasyonun dikkat çeken ayrıntılarından biri ise ekiplerin yürüttüğü gizli takip oldu. Şüphelilerin kendilerini fark etmemesi ve operasyonun açığa çıkmaması için jandarma personelinin köylü kılığına girerek bölgede görev yaptığı öğrenildi. Ekipler, şüphelilerin hareketlerini ve para teslimatı için belirledikleri noktayı yakından takip etti.

İKİNCİ TESLİMATTA SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Sultan Tepe, bu sırada şüphelilerle telefon görüşmelerini sürdürürken ikinci para teslimatı için hazırlık yapıldı. Güvenlik güçlerinin yönlendirmesiyle yaşlı kadın, bankaya giderek para çekiyormuş izlenimi verdi. Takip edilip edilmediğinin anlaşılmaması için farklı güzergahlar kullanıldı. Randevu saatinde yaklaşık 18 yaşlarında iki genç şahıs, 45 bin Euro'yu almak üzere bölgeye geldi. Şahıslardan biri Sultan Tepe'nin kapısına kadar yönlendirildi. Para teslimatı sırasında önceden bölgede gizlenen JASAT ve jandarma ekipleri müdahale ederek iki şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Operasyonda yakalanan yabancı uyruklu A.E.M. ve İ.R. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon sayesinde Sultan Tepe'nin 45 bin Euro daha dolandırılması engellendi.

Olayın dikkat çeken ayrıntılarından biri de şüphelilerin yakalanmasının ardından yaşandı. Atahan Tepe'nin aktardığına göre, iki şüpheli gözaltına alındıktan sonra da annesinin telefonu dolandırıcılar tarafından aranmaya devam etti. Bir süre sonra ise aramalar tamamen kesildi.

OĞLUNU ARAMASINA BİLE İZİN VERMEDİLER

Sultan Tepe'nin oğlu Atahan Tepe, annesinin yaşadığı süreci anlatarak dolandırıcıların nasıl bir psikolojik baskı kurduğunu açıkladı.

Yaklaşık üç hafta önce iş nedeniyle yurt dışına çıktığını belirten Atahan Tepe, annesinin bu süreçte hedef alındığını düşündüğünü söyledi. Dolandırıcıların annesini arayarak devlet görevlisi olduklarını söylediklerini ve kendisini aramasına dahi izin vermediklerini belirtti.

Sultan Tepe'nin yaşadığı korkuyu anlatan Atahan Tepe, annesinin kendisine şu sözleri aktardığını ifade etti:

"Beni kandırdılar. Telefon ettiler, beni kandırdılar. Kimseye söylemeyeceksin, hiçbir şey yapmayacaksın diye bana yemin ettirdiler. Oğlumu aramak istedim, ancak oğlumu bile aratmama izin vermediler."

Atahan Tepe, dolandırıcıların annesine, "Biz, sizin gibi mağdurları korumak için görevlendirildik. Biz onların hepsini yakalayıp devletin karşısına çıkaracağız. Ancak ağzından tek bir kelime çıkarsa, seni o kirli insanların arasına göndeririz, bir daha da oradan çıkamazsın" sözlerini sarf ettiğini ifade etti.

Annesinin yaşadığı dolandırıcılık olayının ardından açıklamalarda bulunan Atahan Tepe, operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerine teşekkür etti. İlk para teslimatını gerçekleştiren kişi ile telefon üzerinden annesini yönlendiren kişilerin farklı olduğunu belirten Tepe, arka planda üç kişinin daha bulunduğunu düşündüklerini söyledi. Arkadaki kişilerin de yakalanmasını istediklerini söyleyen Tepe, bu kişilerin yakalanmasına yardımcı olacak önemli bilgi ve ipuçlarının paylaşılması çağrısında bulundu. Tepe, söz konusu kişilerin yakalanmasını sağlayacak önemli bir bilgi veren kişiye, cezaevinde bulunması durumunda dahi maddi destek sağlayacağını ifade etti.

40 YILLIK BİRİKİM GİTTİ

Anne ve babasının yaklaşık 40 yıl yurt dışında çalışarak birikim yaptığını belirten Tepe, babasının 2018 yılında hayatını kaybettiğini söyledi. Ailenin yıllarca çalışarak elde ettiği birikimin büyük bölümünü dolandırıcılık olayı nedeniyle kaybettiğini ifade eden Tepe, yaşananların kendileri için büyük bir mağduriyet oluşturduğunu dile getirdi.

Atahan Tepe, benzer olayların yaşanmaması için vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Özellikle yaşlı vatandaşların hedef alındığını belirten Tepe, kişisel bilgilerin ve banka hesaplarının korunması gerektiğini söyledi.

Kendisini polis, savcı, başkomiser veya başka bir devlet görevlisi olarak tanıtarak telefonla para isteyen kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Tepe, vatandaşların aileleriyle iletişimlerini kesmemeleri gerektiğini ifade etti.

Şüpheli aramalarla karşılaşılması halinde hiçbir şekilde para çekilmemesi, döviz veya nakit paranın kimseye teslim edilmemesi ve vakit kaybetmeden emniyet ya da jandarma birimlerine başvurulması gerektiğini belirtti.