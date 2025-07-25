Gazipaşa\'da 800 Kg Bandrolsüz Tütün Ele Geçirildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 800 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmada şüpheli bir araç takibe alınarak, ilçe merkezinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 800 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA