Gazipaşa\'da Balıkçı Tekne Denetimleri

Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri mühendisleri ile Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin iş birliğinde gerçekleştirilen denetimlerde, ilçedeki balıkçı tekneleri detaylı şekilde incelendi.

"Mavi Vatan" kapsamında sürdürülen çalışmalar doğrultusunda yapılan denetimlerde, balıkçı teknelerinin resmi evrakları kontrol edilirken, kullanılan av araç ve gereçlerinin mevzuata uygunluğu da tek tek denetlendi. Ekipler tarafından ruhsat, avlanma belgeleri, tekne kayıtları ile kullanılan ağ, olta ve diğer av ekipmanları üzerinde incelemeler yapıldı. Yetkililer, denizlerde biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve yasa dışı avcılıkla mücadele amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin önemine dikkat çekti. Özellikle su ürünleri stoklarının korunması ve deniz ekosisteminin zarar görmemesi adına belirlenen kurallara uyulmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin temel amacının yalnızca cezai işlem uygulamak olmadığı, aynı zamanda balıkçılarda farkındalık oluşturmak ve sürdürülebilir avcılığı teşvik etmek olduğu belirtildi. İlçe genelinde belirli periyotlarla sürdürülen denetimlerin, hem denizde hem de karada devam edeceği öğrenildi. Yetkililer, gelecek nesillere daha temiz, daha verimli ve bereketli denizler bırakabilmek adına tüm balıkçıların yasal düzenlemelere hassasiyetle uymasını istedi. - ANTALYA