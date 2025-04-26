Gazipaşa\'da Çay Yanığı: Genç Antalya\'ya Sevk Edildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde üzerine çay dökülen bir kişi, vücudunda oluşan ciddi yanıklar nedeniyle Antalya'ya sevk edildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Gazipaşa'nın Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde demlenen çay, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi ve çaydanlıkta bulunan kaynar su M.A. (21) isimli gencin üzerine döküldü. Yaşanan talihsiz olayda, M.A.'nın karın ve kasık bölgelerinde ciddi yanıklar oluştu. Yaralı, yakınları tarafından özel bir araçla Gazipaşa Devlet Hastanesine getirildi. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından M.A., bir doktor refakatinde ileri tetkik ve tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay hakkında düzenlenen adli raporun ardından, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA