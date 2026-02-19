Gazipaşa\'da Diş Hekimi Cinayeti: İki Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 2024'te evinde öldürülen Diş Hekimi Mustafa Kalaycı cinayetine ilişkin davada karar çıktı. Kamuoyunda yakından takip edilen dosyada mahkeme, iki sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

7 Ocak 2024'te İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın son katında başından silahla vurulmuş halde bulunan Diş Hekimi Mustafa Kalaycı'nın ölümüyle ilgili Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu maktulün eşi Ayşegül K., Mehmet K. ve F.U. gözaltına alınmıştı. F.U. isimli kadın savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Kalaycı'nın eşi Ayşe K. ve Mehmet K. mahkemeye sevk edilmiş., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, dosyadaki deliller doğrultusunda Ayşegül K. ile Mehmet K.'nin cinayeti tasarlayarak işlediklerine hükmetti. Sanıkların savunmaları yeterli bulunmazken, her iki sanık da indirimsiz "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. - ANTALYA