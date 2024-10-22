Gazipaşa'da Kontrolden Çıkan Araç Ağaca Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gazipaşa'da Kontrolden Çıkan Araç Ağaca Çarptı

Geniş Video İzle

Antalya Gazipaşa'da hafif ticari araç ağaca çarptı, sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasında.

22.10.2024 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kontrolden çıkan otomobil ağaca böyle çarptı: 1 yaralı

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

ANTALYA - Antalya Gazipaşa'da, hafif ticari aracın refüje çıkıp ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Gazipaşa ilçesi Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selinus Sahili'nden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan A.A. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol içinde savrulan araç, refüje çıkıp refüjde bulunan çam ağacına çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü A.A. yaralandı. Kazayı gören durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı çevrede bulunan iş yerindeki kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde cadde üzerinde seyir halinde olan aracın, kontrolden çıkıp, orta refüjdeki ağaca çarptığı anlar kaydedildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Otomobil, Gazipaşa, Antalya, 3-sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazipaşa'da Kontrolden Çıkan Araç Ağaca Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine ’’İmralı’’ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
21:26 Meclis bebek ölümleri için düğmeye bastı: Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu Meclis bebek ölümleri için düğmeye bastı: Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu
20:01 Olay iddia Bahçeli’nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP’ye geçiyor Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor
10:54 Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan’a salladı Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan'a salladı
10:53 15 Temmuz’da 42 şehit veren Özel Harekat’tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj 15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj
10:48 Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi doktor kurbanı olmuş Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi doktor kurbanı olmuş
10:35 Arjantin’de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü Arjantin'de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü
10:26 Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK’dan para almak Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK'dan para almak
10:13 ABD’de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 00:48:36. #1.13#
SON DAKİKA: Gazipaşa'da Kontrolden Çıkan Araç Ağaca Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.