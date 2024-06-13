Gazipaşa'da Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri Kurban Bayramı öncesinde araçlarında cam filmi bulunan araçlara ve motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube ekiplerinin Kurban Bayramı öncesi denetimleri aralıksız sürüyor. İlçenin en işlek caddesi olan İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde ve farklı noktalarda uygulama yapan ekipler, araçlarında cam filmi kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. Trafik akışını kontrollü sağlayan ekipler, sürücüleri tek tek durdurdu. Yapılan denetimde trafik polisleri tarafından cam filmi bulunan 13 araca toplam 12 bin 363 lira cezai işlem uygulandı.

Motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimde ise trafik kurallarına uymayan 17 sürücüye toplam 34 bin lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerin belli aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - ANTALYA