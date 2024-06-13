Gazipaşa'da Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gazipaşa'da Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, Kurban Bayramı öncesinde araçlarında cam filmi bulunan araçlara ve motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 13 araca 12 bin 363 lira, 17 motosiklet sürücüsüne ise 34 bin lira cezai işlem uygulandı.

13.06.2024 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri Kurban Bayramı öncesinde araçlarında cam filmi bulunan araçlara ve motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube ekiplerinin Kurban Bayramı öncesi denetimleri aralıksız sürüyor. İlçenin en işlek caddesi olan İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde ve farklı noktalarda uygulama yapan ekipler, araçlarında cam filmi kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. Trafik akışını kontrollü sağlayan ekipler, sürücüleri tek tek durdurdu. Yapılan denetimde trafik polisleri tarafından cam filmi bulunan 13 araca toplam 12 bin 363 lira cezai işlem uygulandı.

Motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimde ise trafik kurallarına uymayan 17 sürücüye toplam 34 bin lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerin belli aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Motosiklet, Gazipaşa, Antalya, trafik, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazipaşa'da Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:26 İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum
16:10 Ayşe Ateş’ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar Ayşe Ateş'ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar
15:52 AK Parti’den Özel’in Cumhur İttifakı’na yönelik sözlerine tepki: Bu bir siyasi saldırganlıktır AK Parti'den Özel'in Cumhur İttifakı'na yönelik sözlerine tepki: Bu bir siyasi saldırganlıktır
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
11:11 LGS’de çıkan soru davalık oldu: Ya cevabı değiştirsinler ya da iptal etsinler LGS'de çıkan soru davalık oldu: Ya cevabı değiştirsinler ya da iptal etsinler
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
17:36 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti
17:12 Cimbom’a piyango vurdu Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo’ya servet değerinde teklif Cimbom'a piyango vurdu! Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo'ya servet değerinde teklif
16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İspanya’da Gazze vurgusu: Ateşkes kağıtta kalmamalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'da Gazze vurgusu: Ateşkes kağıtta kalmamalı
16:09 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, İstanbul’a geldi Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a geldi
15:47 Dr. Ender Saraç’ın cinsel istismar davasında savcılık beraat talep etti Dr. Ender Saraç'ın cinsel istismar davasında savcılık beraat talep etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 18:41:39. #1.12#
SON DAKİKA: Gazipaşa'da Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement