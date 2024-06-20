Gazipaşa'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 19.30'da Pazarcı Mahallesi Armutçuk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E.Y. idaresindeki 06 EJA 59 plakalı minibüs ile ara yoldan Armutçuk Sokak'a çıkmakta olan Selda G. idaresindeki 07 HUV 03 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle asfalt zemine savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Selda G., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA