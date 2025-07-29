Gazipaşa\'da Motosiklet Kazalarına Karşı Toplantı Düzenlendi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde son yıllarda artış gösteren motosiklet kazalarına karşı çözüm üretmek amacıyla geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi. Katılımcılar, mevcut sorunların çözümü için uygulanabilir öneriler sundu.

Gazipaşa Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki toplantı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Motosiklet Topluluğu'nun koordinasyonunda ilgili kamu kurumları ve sektör temsilcileri iş birliğiyle gerçekleştirildi. Toplantıda, ilçede yaşanan motosiklet kaynaklı kazaların nedenleri tüm yönleriyle ele alındı. Özellikle genç sürücülerin bilinçsiz kullanımı, koruyucu ekipman eksikliği, aşırı hız ve trafik kurallarına uyulmaması gibi başlıklar öne çıktı. Katılımcılar, mevcut sorunların çözümü için uygulanabilir öneriler sundu.

Uygulamalı eğitimler yolda

Toplantının sonunda, yalnızca konuşmakla kalmayıp sahaya da inilmesi gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda, motosiklet sürücülerine yönelik aktif ve uygulamalı eğitim programlarının hazırlanmasına karar verildi. Planlanan eğitimlerde; güvenli sürüş teknikleri, trafik kurallarına uyum, koruyucu ekipman kullanımı ve kaza sonrası ilk müdahale gibi kritik konular işlenecek. Ayrıca katılımcılar, bu tür toplantıların belirli aralıklarla sürdürülmesi ve ilçedeki tüm motosiklet kullanıcılarına ulaşılması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

Toplantıya, Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan Jandarma Kıdemli Başçavuş Mustafa Ataseven, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Başkomiser Osman Ağaç, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Görevlisi Serdar Aslan, Alanya Motosiklet Topluluğu Başkanlığı, Gazipaşa Belediyesi Trafik Zabıta yetkilileri, ilçedeki sürücü kurslarının yetkilileri, Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Ali Sönmez ile motosiklet bayilerinin temsilcileri katıldı. - ANTALYA