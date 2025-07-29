Gazipaşa'da Motosiklet Kazalarına Karşı Toplantı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Gazipaşa'da Motosiklet Kazalarına Karşı Toplantı Düzenlendi

Gazipaşa\'da Motosiklet Kazalarına Karşı Toplantı Düzenlendi
29.07.2025 16:32  Güncelleme: 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet kazalarının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, çeşitli çözüm önerileri sunuldu ve uygulamalı eğitim programları planlandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde son yıllarda artış gösteren motosiklet kazalarına karşı çözüm üretmek amacıyla geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi. Katılımcılar, mevcut sorunların çözümü için uygulanabilir öneriler sundu.

Gazipaşa Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki toplantı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Motosiklet Topluluğu'nun koordinasyonunda ilgili kamu kurumları ve sektör temsilcileri iş birliğiyle gerçekleştirildi. Toplantıda, ilçede yaşanan motosiklet kaynaklı kazaların nedenleri tüm yönleriyle ele alındı. Özellikle genç sürücülerin bilinçsiz kullanımı, koruyucu ekipman eksikliği, aşırı hız ve trafik kurallarına uyulmaması gibi başlıklar öne çıktı. Katılımcılar, mevcut sorunların çözümü için uygulanabilir öneriler sundu.

Uygulamalı eğitimler yolda

Toplantının sonunda, yalnızca konuşmakla kalmayıp sahaya da inilmesi gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda, motosiklet sürücülerine yönelik aktif ve uygulamalı eğitim programlarının hazırlanmasına karar verildi. Planlanan eğitimlerde; güvenli sürüş teknikleri, trafik kurallarına uyum, koruyucu ekipman kullanımı ve kaza sonrası ilk müdahale gibi kritik konular işlenecek. Ayrıca katılımcılar, bu tür toplantıların belirli aralıklarla sürdürülmesi ve ilçedeki tüm motosiklet kullanıcılarına ulaşılması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

Toplantıya, Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan Jandarma Kıdemli Başçavuş Mustafa Ataseven, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Başkomiser Osman Ağaç, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Görevlisi Serdar Aslan, Alanya Motosiklet Topluluğu Başkanlığı, Gazipaşa Belediyesi Trafik Zabıta yetkilileri, ilçedeki sürücü kurslarının yetkilileri, Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Ali Sönmez ile motosiklet bayilerinin temsilcileri katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Gazipaşa, antalya, trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazipaşa'da Motosiklet Kazalarına Karşı Toplantı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stada tabela asıldı İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
Türkiye’nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı’na büyük şok Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok
Süper Lig’de ortalık yıkıldı Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi Süper Lig'de ortalık yıkıldı! Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi
’Kadıköy Boğası’ iş adamının getirdiği hediyeyi geri çevirdi: Kullanmıyorum 'Kadıköy Boğası' iş adamının getirdiği hediyeyi geri çevirdi: Kullanmıyorum
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti Kuzeninin tüfeğiyle öldürüldü Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Kuzeninin tüfeğiyle öldürüldü
Özel hastanede skandal iddia: Anne doktor olmadan doğum yaptı Özel hastanede skandal iddia: Anne doktor olmadan doğum yaptı
Eşini vuran 75 yaşındaki adamdan şok eden savunma: Ben de ölebilirdim Eşini vuran 75 yaşındaki adamdan şok eden savunma: Ben de ölebilirdim
Ali Babacan’dan orman yangınları için TBMM’ye olağanüstü toplanma çağrısı Ali Babacan'dan orman yangınları için TBMM'ye olağanüstü toplanma çağrısı
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, ’uyuşturucu temini’ ve ’öldürmeye teşebbüs’ suçlamalarıyla tutuklandı ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, 'uyuşturucu temini' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla tutuklandı
Tunus’taki Uluslararası Öğrenci Tanıtım Fuarı’na gençlerden yoğun ilgi Tunus'taki Uluslararası Öğrenci Tanıtım Fuarı'na gençlerden yoğun ilgi
Ali Yerlikaya duyurdu Şırnak’tan kahreden haber Ali Yerlikaya duyurdu! Şırnak'tan kahreden haber

16:00
Bu kez Çankırı’dan alevler yükseldi Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
Bu kez Çankırı'dan alevler yükseldi! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
14:32
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler
13:23
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı
21:44
ABD’de kumarhane önünde silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
ABD'de kumarhane önünde silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
21:11
Mardin’de tırın yakıt deposunda patlama 7 kişi yaralandı
Mardin'de tırın yakıt deposunda patlama! 7 kişi yaralandı
21:09
Bursa’da yangınla mücadele sürüyor Alevler evlerin dibine kadar geldi
Bursa'da yangınla mücadele sürüyor! Alevler evlerin dibine kadar geldi
20:59
Sakarya’daki orman yangınının sebebi belli oldu: 2 gözaltı
Sakarya'daki orman yangınının sebebi belli oldu: 2 gözaltı
20:54
Bursa’daki orman yangınının dumanı kent semalarına ulaştı
Bursa'daki orman yangınının dumanı kent semalarına ulaştı
20:50
Yangının ortasında gözyaşları içinde eşini aradı
Yangının ortasında gözyaşları içinde eşini aradı
20:40
Özel hastanede doktorsuz doğum skandalı: Bin yıl önce mağaradaki insanlar gibi doğurdu
Özel hastanede doktorsuz doğum skandalı: Bin yıl önce mağaradaki insanlar gibi doğurdu
20:16
Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir Bornova’da yangınlar söndürüldü
Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir Bornova'da yangınlar söndürüldü
20:15
Bursa’da ormanı yakan FETÖ bağlantılı Ufuk Aytekin tutuklandı
Bursa'da ormanı yakan FETÖ bağlantılı Ufuk Aytekin tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2025 16:36:13. #7.11#
SON DAKİKA: Gazipaşa'da Motosiklet Kazalarına Karşı Toplantı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.