Gazipaşa'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Gazipaşa'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Gazipaşa\'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
15.06.2026 10:23
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet kazasında sürücü yaşamını yitirdi, bir yolcu ağır yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin karıştığı trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Gazi Mahallesi'nde D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa'dan Alanya yönüne giden Bayram Tuncer yönetimindeki 07 BST 837 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Bayram Tuncer ile motosiklette yolcu olarak bulunan Nihat A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan sürücü Tuncer, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Nihat A. ise Gazipaşa Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

65 metre sürüklendiği tespit edildi

Yapılan incelemede motosikletin yaklaşık 65 metre sürüklendiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Bayram Tuncer'in cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Gazipaşa, 3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gazipaşa'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

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