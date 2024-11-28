Gazipaşa'da Öğrencilere Güvenlik Eğitimi - Son Dakika
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Gazipaşa'da Öğrencilere Güvenlik Eğitimi

Gazipaşa\'da Öğrencilere Güvenlik Eğitimi

Fen Lisesi'nde bilişim dolandırıcılığı ve güvenli internet konularında eğitim verildi.

28.11.2024 15:57
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Toplum Destekli Polislik ekipleri, Fen Lisesi öğrencilerine bilişim dolandırıcılığı, güvenli internet kullanımı, trafikte saygı ve kask-emniyet kemeri kullanımı gibi konularda bilinçlendirme eğitimi verdi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, öğrencilerin güvenliği ve sosyal bilinç kazanmaları amacıyla eğitim çalışmalarına devam ediyor. Gazipaşa Fen Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrencilere bilişim dolandırıcılığına karşı korunma yöntemleri, trafikte saygı, emniyet kemeri ve kask kullanımının önemi gibi kritik konularda bilgilendirme yapıldı.

Aynı zamanda, Toplum Destekli Polislik ekipleri, öğrencilere günlük yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı farkındalık kazandırmayı hedefleyerek, güvenli internet kullanımı ve sosyal medyanın bilinçli şekilde yönetilmesi konularında önemli bilgiler verdi. Teknolojinin doğru kullanımı ve güvenlik önlemlerinin vurgulandığı eğitimler, öğrencilerin hayatlarına doğrudan dokunan bilgilerle dikkat çekti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazipaşa'da Öğrencilere Güvenlik Eğitimi - Son Dakika

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