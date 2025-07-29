Gazipaşa\'da Orman Yangını Tarımsal Zarara Neden Oldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Doğanca Mahallesi'nde 25 Temmuz'da çıkan orman yangını sonrası meydana gelen tarımsal zarar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından sahada yapılan çalışmalarla belirlendi.

Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürü'nün de katılımıyla teknik personel tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, Doğanca ve Çile Mahalleleri'nde toplam 19 üreticiye ait yaklaşık 100 dekar meyve bahçesinde zarar meydana geldiği tespit edildi. Yangında meyve ağaçlarının yanı sıra damlama sulama borularının da yanarak kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Söz konusu hasara ilişkin tutanaklar sahada düzenlenerek üreticiler ile mahalle muhtarlarının imzaları alındı. Hazırlanan belgelerin Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderilmek üzere işlemlere başlandığı açıklandı. - ANTALYA