Gazipaşa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Ekmek Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gazipaşa istikametinden Anamur istikametine seyir halinde olan Uğur I. İdaresindeki 35 ALE 666 plakalı otomobil ile kavşaktan dönmeye çalışan Mehmet T. idaresindeki 07 L J 427 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten yola savrularak sürüklenen motosiklet sürücüsü Mehmet T. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü Mehmet T. ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA