Gazipaşa\'da polis ve veterineri darp eden 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polis memuru ile veteriner hekimin darp edildiği olayda gözaltına alınan 3 şüpheli, kasten yaralama suçundan tutuklandı.

Olay, Pazarcı Mahallesi Hacı Musa Caddesi üzerinde bulunan Gazipaşa Belediyesi bünyesindeki Tropikal Park'ta, dün saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mesai saati dışında parkta yürüyüş yapan polis memuru R.D. ile veteriner hekim A.Ç., parkta bulunan İsmail D., Mehmet Can Ö. ve Sinan Ö. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, 3 şüphelinin polis memuru R.D. ile veteriner hekim A.Ç.'yi darp ettiği öğrenildi.

Polis memuru taburcu edildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan polis memuru R.D.'nin yüzüne aldığı darbeler nedeniyle elmacık kemiğinin kırıldığı belirlendi. R.D., tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Veteriner hekimin tedavisi sürüyor

Saldırıda ağır yaralanan veteriner hekim A.Ç. ise Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde A.Ç, beyin kanaması teşhisiyle tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. A.Ç.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

3 şüpheli tutuklandı

Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, İsmail D., Mehmet Can Ö. ve Sinan Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından kasten yaralama suçundan tutuklandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.