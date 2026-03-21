Gazipaşa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazipaşa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

21.03.2026 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi, 3 kişi ağır yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin iş yerine girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Sarıağaç Mahallesi D-400 Karayolu Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oğuzhan T. idaresindeki 07 MHF 11 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç, önce iş yeri önünde park halinde bulunan 07 CBR 037 plakalı kamyonete çarptı, ardından yol kenarındaki bir iş yerine girerek durabildi.

Çarpmanın etkisiyle iş yerinde maddi hasar oluşurken, araçta bulunan sürücü Oğuzhan T. ile yolcular Ahmet S. Yiğit Ömer A. ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnceleme, Güvenlik, 3. Sayfa, Otomobil, Gazipaşa, Olaylar, Antalya, Trafik, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 11:25:36. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.