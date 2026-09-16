Gazze'de 7 katlı bina çöktü, 5'i çocuk 12 kişi hayatını kaybetti

Gazze'de çöken 7 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'i çocuk olmak üzere 12'ye yükselirken, yaklaşık 100 kişinin daha enkaz altında mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında daha önce hasar gören ve yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı 7 katlı binanın çökmesi sonucu yaşanan faciada can kaybı arttı. Sivil savunma ekipleri, hayatını kaybedenlerin sayısının 5'i çocuk olmak üzere 12'ye yükseldiğini ve 14 kişinin de yaralandığını açıkladı.

"Enkazın altından hala sesler geliyor"

Enkazda arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, yaklaşık 100 kişinin daha enkaz altında mahsur kaldığı tahmin ediliyor. Gazze Şehri Sivil Savunma Teşkilatı Müdürü Raed Al-Dahshan, çöken binada en az 10 ailenin yaşadığını belirterek, hayatta kalanların bulunması konusunda hala umut olduğunu söyledi. Al-Dahshan, "Enkazın altından hala sesler geliyor, dolayısıyla insanları bulma konusunda hala umut var" dedi.

Al-Dahshan, bina çökme riski nedeniyle bölge sakinlerine yıkılmış binalardan uzak durmaları uyarısında bulunarak, "Barınma imkanlarının sınırlı olması, sakinleri binanın güvenli olduğuna inanarak buraya taşınmaya zorladı. Ancak bir noktada bina tamamen çöktü ve insanlar uyurken trajik şekilde üzerlerine yıkıldı" ifadelerini kullandı. Yerel savunma teşkilatı, yaklaşık 2 bin hasarlı binada ailelerin yaşadığını belirtti.

BM ekipleri çalışmalara destek veriyor

Birleşmiş Milletler (BM) ve Mısır, arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor. BM Kalkınma Programı'nın Gazze Ofisi Başkanı Alessandro Mrakic, bazı BM kuruluşlarından kurtarma ekiplerinin de arama-kurtarma çalışmalarına katıldığını belirtti. Mrakic, uygun makinelerin bulunmaması nedeniyle çalışmaların zor olduğunu söyledi.

Mrakic, "Gördüğünüz gibi durum trajik çünkü ihtiyaç duyulan ekipman ve makineler elimizde yok. Bu nedenle bazı insanlar çıplak elleriyle kazı yapıyor. Daha fazla ölüm ihtimaline hazırlıklı olmamız gerekiyor. Çökme riski taşıyan yaklaşık 400 bina var. ve özellikle yaklaşan kış mevsiminde bu binaların çökeceğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki enkazın kaldırılmasının 7 yıl süreceği tahmin ediliyor

Gazze'de birçok aile, çadır bulamadıkları ve olumsuz hava şartlarından korunmak için hasar görmüş binalarda yaşama tutunmaya çalışıyor. İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırının ardından BM'ye göre yaklaşık 61 milyon ton enkaz ve moloz oluştu. Bu enkazın temizlenmesinin 7 yıl süreceği tahmin ediliyor.

Can kaybı 74 bine yaklaştı

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı bin 375'e, yaralı sayısı 4 bin 686'ya yükseldi. Böylece İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 789'a, yaralı sayısı ise 174 bin 798'e ulaştı.