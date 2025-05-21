Gazze'de Abluka Sonucu 326 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de Abluka Sonucu 326 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in 80 günlük ablukası nedeniyle 326 Filistinli yetersiz beslenme ve ilaç eksikliğinden öldü.

21.05.2025 12:03
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Gazze Hükümeti Medya Ofisi, İsrail'in 80 günlük ablukasında 326 Filistinlinin yetersiz beslenme, gıda ve ilaç eksikliği nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in 80 gündür yardım girişine izin vermemesi sonucu 326 Filistinlinin yetersiz beslenme, gıda ve ilaç eksikliği nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi. 58 kişinin yetersiz beslenme, çoğunluğu yaşlılar olmak üzere 242 kişinin gıda ve ilaç eksikliği, gerekli beslenme ve sağlık hizmetlerinin sağlanamaması sonucu 26 böbrek hastasının yaşamını yitirdiği aktarıldı. Ayrıca 300 hamile kadının düşük yaptığı belirtildi. İsrail'in Filistinlilere yönelik sistematik aç bırakma yöntemlerine ek olarak 80 gün boyunca gıda, tıbbi malzeme ve yakıt girişini engellemek için uyguladığı ablukanın, Gazze Şeridi'nde 2.4 milyondan fazla Filistinlinin hayatını tehdit eden büyük bir insani felaketin habercisi ve açıkça soykırım niteliğinde bir suç olduğu vurgulandı. Gazze Şeridi'nde giderek kötüleşen insani felaketten duyduğu derin endişeyi duyulduğu kaydedildi. İsrail işgal güçlerinin 2 Mart 2025'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yardım veya yakıt taşıyan tek bir tır girişine izin vermediği, ancak bu dönemde halkın asgari temel ihtiyaçlarını karşılamak için en az 44 bin tırın bölgeye girmesi gerektiği ifade edildi. Gazze'deki insani durumun her anlamda felaket boyutlarına ulaştığı vurgulandı. Gazze Şeridi'nin hayati ve tıbbi tesisler için günlük 500 yardım kamyonu ile 50 yakıt kamyonunun bölgeye girişine ihtiyacı olduğu ifade aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, 3-sayfa, Sağlık, İsrail, gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Abluka Sonucu 326 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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