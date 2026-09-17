Gazze'de ateşkese rağmen can kaybı bin 386'ya ulaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 821'e yükseldiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları devam ederken, enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte saldırılarda 5 sivilin hayatını kaybettiği, 28 sivilin de yaralandığı aktarıldı. Bakanlık, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025'te varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının ise bin 386'ya, yaralı sayısının da 4 bin 784'e ulaştığını ifade etti.

Bakanlık ayrıca İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 821'e, toplam yaralı sayısının 174 bin 897'ye ulaştığını aktardı.