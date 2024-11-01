Gazze'de Can Kaybı 43 Bini Aştı - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 43 Bini Aştı

Gazze\'de Can Kaybı 43 Bini Aştı

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölü sayısı 43.259'a, yaralı sayısı ise 101.827'ye yükseldi.

01.11.2024 14:00
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 259'a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 392 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 55 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 186 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 43 bin 259'a, yaralı sayısının ise 101 bin 827'ye yükseldiği bildirildi.

Bir İsrail askeri öldü

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde 17 Eylül'de ağır yaralanan 21 yaşındaki Yarden Zakay'ın hayatını kaybettiği belirtildi. Aynı çatışmada 4 İsrail askeri daha öldürülmüş ve bazı askerler de yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 778'e ulaştı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Can Kaybı 43 Bini Aştı - Son Dakika

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