Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 580'e Ulaştı - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 580'e Ulaştı

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor.

05.12.2024 13:45
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İsrail güçlerinin 426 gündür sivilleri katlettiği Gazze Şeridi'nde can kaybı 44 bin 580'e, yaralı sayısı 105 bin 739'a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 426 gündür soykırım faaliyeti yürütüyor. Uluslararası kamuoyundan gelen tepkileri göz ardı eden İsrail, ABD ve bazı Batılı ülkelerin desteğiyle sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. İsrail ordusunun sivillerin sığındığı binaları, çadırları, ibadethaneleri ve okulları hedef almasıyla bölgedeki bilanço gün geçtikçe daha da korkunç seviyelere ulaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte gerçekleştirilen 5 saldırıda 48 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 201 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi. Bölgede 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 44 bin 580'e, yaralı sayısının da 105 bin 739'a yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Filistin, Politika, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 580'e Ulaştı - Son Dakika

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