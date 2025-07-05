Gazze'de Can Kaybı 57 Bini Aştı - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 57 Bini Aştı

05.07.2025 14:26
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İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'de ölü sayısı 57,338'e ulaşırken, UNRWA yakıt krizi uyarısı yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sonucu son 24 saatte 70 can kaybının kayıtlara geçmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57 bin 338'e yükseldi. Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansı (UNRWA), Gazze'ye yakıt sevkiyatına izin verilmesini, aksi halde temel hizmetlerin tamamen durmasının daha fazla acıya yol açacağını ve bunun bölgedeki Filistinliler için "toplu bir ceza" olacağını ifade etti.

İsrail ordusunun katliamlarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı giderek artıyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 70 can kaybı kayıtlara geçti, 332 kişi yaralandı. Ayrıca son 24 saat içinde sözde insani yardım dağıtım faaliyetleri sırasında İsrail'in saldırıları sonucu 23 kişi yaşamını yitirdi, 54 kişi yaralandı. Sözde yardım dağıtımlarında toplam can kaybı sayısı 743'e, yaralananların sayısı 4 bin 891'e yükseldi. İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 780'e, yaralı sayısı ise 23 bin 916'ya yükseldi. Son verilerle birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 57 bin 338'e, yaralı sayısı ise 135 bin 957'ye ulaştı.

UNRWA'dan yakıt krizi uyarısı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de tükenme noktasına gelen yakıt krizinin yol açabileceği insani krize dikkat çekildi. Açıklamada, "Yakıt, Gazze'de bir can damarıdır, hastane jeneratörlerini, ambulansları, fırınları ve su pompalarını çalıştırır. Gazze'ye acil yakıt sevkiyatı yapılmazsa temel hizmetlerin tamamen durdurması daha fazla acıya, yani toplu bir cezalandırmaya yol açacaktır. Yaşam kurtarma hizmetlerinin sürdürülebilmesi için BM ve UNRWA aracılığıyla büyük ölçekte yakıt girişine izin verilmelidir" ifadelerini kullanıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Can Kaybı 57 Bini Aştı - Son Dakika

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