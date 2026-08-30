Gazze'de Can Kaybı 73 Bin 454 - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 73 Bin 454

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İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'de can kaybı 73 bin 454'e, yaralı sayısı 174 bin 486'ya çıktı.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı 73 bin 454'e yükseldi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes ihlalleri sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre; son 24 saatte Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri tarafından 4 sivil öldürüldü, 14 sivil yaralandı. Bir sivil ise daha önce aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 318'e, enkaz altından çıkarılanların sayısının 815'e, yaralı sayısının da 4 bin 375'e ulaştığı bildirildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 454'e yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 174 bin 486'ya yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Gazze Şeridi, 3. Sayfa, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gazze'de Can Kaybı 73 Bin 454 - Son Dakika

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