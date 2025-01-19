Gazze'de Filistinliler ateşkes coşkusuyla sokaklara döküldü - Son Dakika
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Gazze'de Filistinliler ateşkes coşkusuyla sokaklara döküldü

Gazze\'de Filistinliler ateşkes coşkusuyla sokaklara döküldü

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının bugün TSİ 12.15'te yürürlüğe girmesinin ardından Filistinliler coşkuyla sokaklara döküldü.

19.01.2025 14:58
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Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının bugün TSİ 12.15'te yürürlüğe girmesinin ardından Filistinliler coşkuyla sokaklara döküldü. Halk, saldırılar nedeniyle ayrılmak zorunda kaldıkları evlerine döneceklerini dile getirdi.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir anlaşmasının bugün TSİ 12.15'te Gazze Şeridi'nde yürürlüğe girmesiyle büyük bir sevinç yaşandı. Bölgede 15 aydır bombardıman altında hayatlarını sürdürmeye çalışan Filistinliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda coşkuyla kutladı. Filistin bayraklarının dalgalandığı kutlamalarda Filistin direnişine destek sloganları atıldı.

"Gazze'deki evime dönmeyi umuyorum"

Gazze şehrindeki kutlamalara katılan Rasha Alwan, "Bu büyük bir sevinç ve uzun zamandır bunu bekliyordum. Arkadaşlarımı, ailemi ve evimi görmek ve onları kontrol etmek için Gazze'deki evime dönmeyi umuyorum. Buradaki insanlar sevinçli, çünkü 1 yıl 2 aydır savaşın acısını çekiyoruz. Allah'a şükürler olsun ki savaş bitti" dedi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'daki kutlamalara katılan Rida Musleh ise, "Çok mutluyum, çünkü Gazze Şeridi'nin kuzeyine döneceğim. Bu savaşı kazandık. Allah'tan şehitlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum ve bu zafere vesile olan tüm direnişçileri selamlıyorum. Allah'a şükür Gazze'ye döneceğiz, okullarımıza döneceğiz ve bu şehri yeniden inşa edeceğiz" dedi.

Öte yandan Filistinliler, kutlamalara katılan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugaylarına da sevgi gösterilerinde bulundu. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, 3-sayfa, Gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Filistinliler ateşkes coşkusuyla sokaklara döküldü - Son Dakika

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