Gazze'de Filistinliler Kuzeye Kaçıyor - Son Dakika
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Gazze'de Filistinliler Kuzeye Kaçıyor

İsrail saldırıları sonrası Gazze'nin kuzeyinden batıya kaçan Filistinliler zor koşullarla karşılaşıyor.

25.03.2025 19:23
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Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, İsrail saldırılarının ardından kuzeyde bulunan Beit Lahia, Beit Hanoun ve Jabalia'yı terk etmek zorunda kalarak batı bölgelerine doğru hareket ediyor.

İsrail'in 18 Mart'ta yeniden saldırılarına başlamasının ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler, Beit Lahia, Beit Hanoun ve Jabalia'yı terk etmek zorunda kalarak batı bölgelerine doğru hareket ediyor. Göçe zorlanan, yerinden edilen Gazzeliler taşıyabildikleri kadar eşyayı yanına alırken, çok sayıda kişi yaya olarak batı bölgelerine ilerledi.

Yerinden edilen 16 yaşındaki Hassan al-Hirsh, "İsrail ordusu üzerimize bildiri attı ve batıya gitmemizi istedi. Gördüğünüz gibi, ulaşım çok kısıtlı ve pahalı olduğu için yürüyerek gidiyorum. Dün gece çok zor ve tehlikeliydi. İsrail insansız hava araçları çadırlara ateş açtı. Bölgeden kaçabilmek için sabahı zor ettik" dedi.

"Yanıma birkaç kıyafet ve battaniye dışında hiçbir şey alamadım"

Yerinden edilenlerden Abdul Rahman Zaqout ise yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu bölgemize havan ve roketlerle saldırdı. Bölgeyi terk etmek zorunda kaldık. Beit Lahia'daki durum çok kötü. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Sadece güvenli bir yer arıyoruz. Yanıma birkaç kıyafet ve battaniye dışında hiçbir şey alamadım" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, 4 gün önce Beit Lahia ve Beit Hanoun bölgelerinde kara harekatı başlatmıştı. İsrail'in 18 Mart'ta başlattığı saldırılarda bugüne kadar 792 kişi hayatını kaybederken, bin 663 kişi de yaralandı. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 144'e, yaralı sayısının 113 bin 704'e yükseldi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Filistinliler Kuzeye Kaçıyor - Son Dakika

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