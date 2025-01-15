Gazze'de İsrail Saldırıları: 62 Kişi Daha Hayatını Kaybetti

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 62 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 46 bin 707'ye yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 467 gündür sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin bölgede son 24 saatte düzenlediği 6 saldırıda 62 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 153 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinde bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 707'ye, yaralı sayısının da 110 bin 265'e yükseldiği kaydedildi. - GAZZE