Gazze'de Saldırılar Devam Ediyor - Son Dakika
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Gazze'de Saldırılar Devam Ediyor

14.06.2026 12:47
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İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında 3 sivil öldü, toplam can kaybı 72,996'ya yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 3 sivil hayatını kaybederken, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 72 bin 996'ya yükseldi.

Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri ateşkes anlaşmasını ihlal ederek sivilleri hedef alıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 3 sivilin hayatını kaybettiği, 16 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Bakanlık, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının 986'ya, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 783'e yükseldiği, yaralı sayısının da 3 bin 138'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 996'ya, toplam yaralı sayısının da 173 bin 246'ya ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, 3. Sayfa, Politika, Güvenlik, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gazze'de Saldırılar Devam Ediyor - Son Dakika

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