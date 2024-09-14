Gazze'de Saldırılar Sonucu Can Kaybı 41 Bine Ulaştı

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 48 saatte 64 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 41 bin 182'ye, yaralıların sayısı ise 95 bin 280'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 344 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 48 saatte düzenlenen 4 saldırıda 64 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 155 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 41 bin 182'ye, yaralıların sayısının ise 95 bin 280'e yükseldiği kaydedildi. - GAZZE