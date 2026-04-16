Gazze'de Son Durum: 72 Bin Can Kaybı

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes ihlalini sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında yaralanan 1 Filistinlin hayatını kaybettiği, son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılarda ise 8 kişinin yaralandığı ifade edildi. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 766'ya, yaralı sayısı 2 bin 147'ye yükseldi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 72 bin 345'e, yaralı sayısı ise 172 bin 250'ye ulaştı. - GAZZE