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Gazze'de Telekomünikasyon Hizmetleri Çöktü - Son Dakika
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Gazze'de Telekomünikasyon Hizmetleri Çöktü

Filistin Telekomünikasyon (PALTEL) şirketi, İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde telekomünikasyon hizmetlerinin 4. kez çöktüğünü duyurdu. Şirket, saldırılar nedeniyle telekomünikasyon ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini açıkladı.

Gazze\'de Telekomünikasyon Hizmetleri Çöktü
26.12.2023 - 18:13,
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Filistin Telekomünikasyon (PALTEL) şirketi, Gazze Şeridi'ndeki telekomünikasyon hizmetlerinin İsrail saldırılarının başlamasından bu yana 4'üncü kez çöktüğünü duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 81'inci günde devam ederken, bölgede bir kez daha telekomünikasyon hizmetleri daha çöktü. Filistin Telekomünikasyon (PALTEL) şirketi tarafından yapılan açıklamada, "Devam eden saldırılar nedeniyle sevgili Gazze Şeridi'nde telekomünikasyon ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz. Teknik ekiplerimiz tehlikeli saha şartlarına rağmen çalışmaya devam ediyor" denildi.

Öte yandan İsrail saldırılarında bugüne kadar en az 5 PALTEL çalışanı hayatını kaybetti. - GAZZE

Kaynak: İHA
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Filistin, İsrail, Gazze, 3.Sayfa, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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